Открытый чемпионат Великобритании по теннису еще не завершился, но уже известно, что по итогам Уимблдона россиянин Даниил Медведев дебютирует в Топ-10 классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов. Там также находится наш Карен Хачанов.

Открытый чемпионат Великобритании по теннису еще не завершился, но уже известно, что по итогам Уимблдона россиянин Даниил Медведев дебютирует в Топ-10 классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов. Там также находится наш Карен Хачанов.Два россиянина в десятке сильнейших теннисистов мира появятся впервые за 9 последних лет: в октябре 2010 года в Топ-10 АТР находились Николай Давыденко и Михаил Южный. 23-летнему Медведеву "помог" испанец Роберто Баутиста-Агут, который в полуфинале проиграл сербу Новаку Джоковичу и сам лишился шансов обойти россиянина.