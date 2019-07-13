Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев – никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях. Однако поклонникам Жанны Фриске удалось достать архивные фото маленького Платона.

Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев –никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях. Однако поклонникам ЖанныФриске удалось достать архивные фото маленького Платона.На фанатской странице Платона Шепелева в Instagram появилосьтрогательное видео. Ролик состоит из сменяющих друг друга архивных фотографий.В кадре можно увидеть счастливую Жанну Фриске во время беременности, а также послерождения малыша. Присутствуют снимки и самого Платона, который, по мнениюобывателей, очень похож на папу."Плохо что мамы больше нет рядом!!! Аж до слез!!! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Платоша,главное, будь здоровым мальчиком, остальное все к тебе прийдет!", "Дай БогПлатону светлого пути по жизни!!!" – отреагировали на публикациюинтернет-обыватели.Напомним, умерла четыре года назад от ракамозга. Еще во время беременности звезду преследовали головные боли. Послерождения Платона артистка начала лечение от онкологии. Два года вокалисткаборолась за жизнь, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.Маленького Платона воспитывает отец – гражданский муж телеведущий Дмитрий Шепелев. Примечательно, что мальчику не разрешаютвстречаться с родителями матери – бабушкой и дедушкой. По словам Шепелева, наэто есть причины.