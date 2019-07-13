Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев –
никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях. Однако поклонникам Жанны
Фриске удалось достать архивные фото маленького Платона.
Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев –
никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях. Однако поклонникам Жанны
Фриске удалось достать архивные фото маленького Платона.
На фанатской странице Платона Шепелева в Instagram появилось
трогательное видео. Ролик состоит из сменяющих друг друга архивных фотографий.
В кадре можно увидеть счастливую Жанну Фриске во время беременности, а также после
рождения малыша. Присутствуют снимки и самого Платона, который, по мнению
обывателей, очень похож на папу.
"Плохо что мамы больше нет рядом!!! Аж до слез!!! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Платоша,
главное, будь здоровым мальчиком, остальное все к тебе прийдет!", "Дай Бог
Платону светлого пути по жизни!!!" – отреагировали на публикацию
интернет-обыватели.
Напомним, умерла четыре года назад от рака
мозга. Еще во время беременности звезду преследовали головные боли. После
рождения Платона артистка начала лечение от онкологии. Два года вокалистка
боролась за жизнь, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Маленького Платона воспитывает отец – гражданский муж телеведущий Дмитрий Шепелев. Примечательно, что мальчику не разрешают
встречаться с родителями матери – бабушкой и дедушкой. По словам Шепелева, на
это есть причины.