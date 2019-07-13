Рита Дакота часто выкладывает на своей личной странице в социальной сети Instagram полуобнаженные фото. На этот раз она огорошила новой съемкой.

Рита Дакота часто выкладывает на своей личной странице в социальной сети Instagram "полуобнаженные" фото. На этот раз она огорошила новой съемкой.Певица рассказала, что снялась почти голой для обложки нового выпуска мужского журнала MAXIM. Она отметила, что уже 12 июля номер окажется на всех прилавках нашей необъятной страны. "Предвкушаем всей командой. Ну, во-первых это красиво. Во-вторых... это красиво", – подписала пост звезда.Видео представляет собой бэкстейдж с профессиональной съемки. Сняла его фотограф Екатерина Квасникова.Армия поклонников пришла в восторг от этой новости. "Пожааарр! Все горит, инстаграм слетел, голова не соображает! Идеальная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А фотки огонь, давно пора! Такая ты королева пламени здесь", "Я думаю, что это очень красиво и смело!", "Рита очень аппетитная и женственная! Очень!" – восхищались фанаты."Мне кажется, ваш бывший муж кусает локти! Такую шикарную женщину потерять!" – высказался пользователь Сети.Некоторые, наоборот, не поддержали Дакоту в ее чрезмерной откровенности. "Все-равно не понимаю, зачем вам это нужно? Для чего, для кого?", "Не надо было", "Ты что творишь?!" – недоумевали шокированные критики.