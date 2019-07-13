Певица Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной на музыкальном фестивале Белые ночи, проходящем в Санкт-Петербурге.

Певица Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной на музыкальном фестивале "Белые ночи", проходящем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили СМИ Санкт-Петербурга.Как уточняется, певица была крайне недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную. На фестивале не хватало гримерных, поэтому артистам приходилось тесниться по несколько человек в одном помещении, передает РИА Новости.Сама певица пока не прокомментировала данную информацию."Белые ночи" – международный фестиваль поп-музыки, он проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года. Является одним из крупнейших фестивалей популярной музыки в России и Восточной Европе.