Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в Москве. Молодой человек признался, что убил девушку из ревности.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в Москве. Молодой человек признался, что убил девушку из ревности.25-летний Никита Денин заявил, что расправился с Альбиной "по неосторожности". Душить девушку он начал после того, как якобы прочитал ее телефонную переписку."Была нормальная встреча. После ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там то, что сказал ранее", – сказал он. После того, как Никита задушил свою жертву, он скрылся с места преступления, пишет Telegram-канал "Baza".Примечательно, что подозреваемый в убийстве стюардессы и ранее пытался задушить Альбину. "По словам Никиты, они встречались с ней три месяца, собирались полететь куда-то вместе на отдых, но накануне поссорились и он якобы ее начал душить. Так сильно, что у Альбины изо рта пошла кровь. В полицию она не заявила, но уже полтора месяца не общается с Никитой. Он переживал", – поведала знакомая Никиты.Стоит отметить, что Денина характеризовали как "очень умного, начитанного, разностороннего человека". При этом парень зарабатывал на жизнь трейдингом и из-за своей работы постоянно употреблял успокоительные.