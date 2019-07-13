Артистка посетила детский кинофестиваль в Орленке. 45-летняя Мария Порошина приехала на смотр вместе с детьми.

Артистка посетила детский кинофестиваль в "Орленке".45-летняя Мария Порошина приехала на смотр вместе с детьми.На днях знаменитость появилась на Всероссийском фестивалевизуальных искусств в детском лагере "Орленок". Мария Порошина привезла наЧерное море трех дочерей и младшего сына.Звезда пользовалась повышенным вниманием окружающих. Ведьтолько полгода назад она стала мамой в пятый раз. Присутствующие на фестивалегости отметили, что Порошина находится в отличной форме. Знаменитость блистала вроскошных платьях с глубоким декольте на вечеринках и в купальниках на пляже.Отметим, что Мария Порошина, как и другие звезды, купалась иотдыхала не так много. Главная задача знаменитостей на фестивале в "Орленке" -это общение с детьми. Артисты проводили мастер-классы и творческие встречи,устраивали концерты для ребят. Об этом сообщает .Напомним, не так давно вышла на работу вскорепосле рождения пятого ребенка – сына Андрея. Мальчик появился на светв январе 2019. Кто является его отцом – неизвестно. Летом 2018 года оформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что отец ее пятогоребенка не он.