Артистка посетила детский кинофестиваль в Орленке.
45-летняя Мария Порошина приехала на смотр вместе с детьми.
Артистка посетила детский кинофестиваль в "Орленке".
45-летняя Мария Порошина приехала на смотр вместе с детьми.
На днях знаменитость появилась на Всероссийском фестивале
визуальных искусств в детском лагере "Орленок". Мария Порошина привезла на
Черное море трех дочерей и младшего сына.
Звезда пользовалась повышенным вниманием окружающих. Ведь
только полгода назад она стала мамой в пятый раз. Присутствующие на фестивале
гости отметили, что Порошина находится в отличной форме. Знаменитость блистала в
роскошных платьях с глубоким декольте на вечеринках и в купальниках на пляже.
Отметим, что Мария Порошина, как и другие звезды, купалась и
отдыхала не так много. Главная задача знаменитостей на фестивале в "Орленке" -
это общение с детьми. Артисты проводили мастер-классы и творческие встречи,
устраивали концерты для ребят. Об этом сообщает .
Напомним, не так давно вышла на работу вскоре
после рождения пятого ребенка – сына Андрея. Мальчик появился на свет
в январе 2019. Кто является его отцом – неизвестно. Летом 2018 года оформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что отец ее пятого
ребенка не он.