Эквадорский хавбек Зенита Кристиан Нобоа может продолжить футбольную карьеру в клубе Сочи. Как уже сообщалось, на берега Черного моря уже отправились Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.

Эквадорский хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа может продолжить футбольную карьеру в клубе "Сочи". Как уже сообщалось, на берега Черного моря уже отправились Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.Впрочем, Нобоа стоит слишком больших денег, чтобы питерский клуб мог разбрасываться такими кадрами, сообщает издание "Бизнес Online". Поэтому решение о переходе эквадорца будет приниматься на самом высоком уровне руководства чемпионов России.