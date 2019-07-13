Громкие заявления, скандальные выходки и грязный пиар – незаменимые атрибуты для российских звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года.

Громкие заявления, скандальные выходки и грязный пиар – незаменимые атрибуты для российских звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года.Звезда ток-шоу "Давай поженимся!" решила сбросить лишний вес. Лариса Гузеева не доверяет непроверенным диетам, поэтому обратилась к специалисту.Телеведущая много лет борется с ненавистными килограммами. Звезда перепробовала массу способов похудеть. Пару раз Лариса Гузеева добивалась результата, истязая себя голоданием, однако вес, который быстро уходил, также быстро возвращался.Сегодня основатель и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров является номером один среди отечественных исполнителей: он с завидной регулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однако было время, когда артиста считали обычным фриком.В Сети "всплыл" архивный выпуск журнала "Play" за 2002 год. В популярном на тот момент издании напечатана жесткая рецензия, которая буквально размазала группу "Ленинград" и вылила ушат помоев на Сергея Шнурова.Актер заинтриговал поклонников. Максим Виторган опубликовал в своих соцсетях фото Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.В Stories своего Instagram знаменитость выложила новый снимок, на котором запечатлен достаточно интимный момент. В кадре 27-летняя актриса Нино Нинидзе стоит у окна, за которым восходит солнце.Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится к негативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правил борьбы с нападками недоброжелателей.Балерина призналась, что в какой-то момент перестала читать в Интернете то, что ее может расстроить. Она закрыла комментарии в Instagram и сосредоточила все свое внимание на более важных вещах. Анастасия Волочкова с головой окунулась в работу.Отец единственного сына певицы – Дмитрий Шепелев – никогда не показывает лицо мальчика в личных соцсетях. Однако поклонникам Жанны Фриске удалось достать архивные фото маленького Платона.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года, читайте в и специальных .