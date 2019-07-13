В Иркутской области, которая приходит в себя после паводка, заработала горячая линия для населения. Жители могут получить информацию о выплатах и ценах на продукты.

В Иркутской области, которая приходит в себя после паводка, заработала "горячая линия" для населения. Жители могут получить информацию о выплатах и ценах на продукты.Тем временем спасатели, военные и Росгвардия приводят в порядок дороги, дома и соцобъекты. Медики продолжают вакцинацию, а военные химики обрабатывают здания спецсредствами. Они уже обошли не меньше полусотни школ и детских садов.Тем временем части Росгвардии обеспечивают труднодоступные поселки питьевой водой, передает телеканал "Россия 24". Более 500 человек ежедневно помогают откачивать воду из зданий, выносить мусор и раздавать гуманитарную помощь населению. Уже очищено свыше тысячи домов и 12 соцобъектов.