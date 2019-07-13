Телеведущая грубо высказалась в адрес своих коллег. Виктория Лопырева обрушилась с критикой на Ксению Собчак и Ольгу Бузову.

Телеведущая грубо высказалась в адрес своих коллег. ВикторияЛопырева обрушилась с критикой на Ксению Собчак и Ольгу Бузову.В свежем интервью Виктория заявила, что Ксения гонится только за рейтингами и страдает от кучи комплексов. Также она дала совет теледиве."Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому тохочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет вбаню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже вбане стоило бы прикрыться", – отметила Виктория Лопырева.После звезда выразила надежду, что Собчак не обидится на этоее высказывание. Виктория подчеркнула, мол, просто дала рекомендацию коллеге.Досталось от Лопыревой и Ольге Бузовой. По мнению звезды,поющая ведущая не имеет отношения к музыке."Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческийпроект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, чтолюдей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина,скорее – беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать этоимя изо всех щелей", – размазала Ольгу Виктория во время интервьюизданию .Судя по всему, телеведущая давно точит зуб на коллег, ипросто ждала удобного случая, чтобы отомстить. Когда-то Ольга Бузова раскритиковалаза то, что та ждет ребенка от женатого мужчины. А после КсенияСобчак во время записи своего шоу спросила у бывшего избранника звезды Федора Смолова,как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и ?