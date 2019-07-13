В южнокорейском городке Кванджу начались состязания чемпионата мира по водным видам спорта. Первую медаль сборной России принесли прыгуны в воду Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, которые завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки смешанного разряда.

В южнокорейском городке Кванджу начались состязания чемпионата мира по водным видам спорта. Первую медаль сборной России принесли прыгуны в воду Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, которые завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки смешанного разряда.Наш дуэт набрал 311,281 балла, уступив китайской паре Лянь Цзюньцзе и Сы Яцзе чуть менее 35 очков. Бронза у мексиканце Марии Санчес и Хосе Бальеза.Открыли мировое первенство пловцы-мужчины на открытой воде: дистанцию 5 км выиграл венгр Кшиштоф Расовски. Представитель российской команды Кирилл Абросимов занял 8-е место.