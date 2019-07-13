В пятницу, 12 июля, на острове Мауи губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге объявил режим чрезвычайной ситуации из-за крупного природного пожара, который охватил центральную часть острова.

В пятницу, 12 июля, на острове Мауи губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге объявил режим чрезвычайной ситуации из-за крупного природного пожара, который охватил центральную часть острова. Такая информация появилась в сообщении, размещенном на сайте губернатора.Режим ЧС позволяет задействовать дополнительные финансовые ресурсы штата для борьбы с пожаром и его последствиями, напоминает ТАСС.Пожар на острове Мауи, входящем в состав Гавайского архипелага, вспыхнул утром 11 июля. По информации агентства Reuters, к настоящему времени общая площадь возгорания составляет более 40 квадратных километров. Огонь пока удалось локализовать лишь на 20 процентов. Борьбу с пожаром осложняют сильные ветры, которые пришли в регион.Сведений о пострадавших в результате удара стихии не поступало. Спасатели эвакуировали несколько тысяч жителей острова. Часть авиарейсов, которые следовали в главный аэропорт Мауи в городе Кахалуи, направили в другие аэрогавани.