Воздушное судно компании Sky Express, готовившееся к совершению внутреннего рейса в Афины, выкатилось за пределы рулежной дорожки. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента с участием авиалайнера ATR 42-500 компании Sky Express, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 12 июля.Воздушное судно готовилось к вылету из аэропорта острова Наксос, расположенного в Эгейском море. Экипаж осуществлял руление, чтобы занять позицию на взлетно-посадочной полосе и вылететь в Афины.По неустановленной пока причине пилоты не справились с управлением и воздушное судно выкатилось за пределы рулежной дорожки, оказавшись на "брюхе".По данным местных СМИ, на борту лайнера находилось от 46 до 49 пассажиров, и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.