Во время форсирования реки двигатель автомобиля заглох – трое взрослых попытались удержать машину, однако бурный поток опрокинул ее. Взрослые и дети, находившиеся в салоне перевернувшегося транспортного средства, погибли.

Появилось видео, запечатлевшее работу следственной группы, изучающей обстоятельства трагедии, произошедшей 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тывы.Напомним, что утром в минувшую пятницу двенадцать человек, в том числе – семеро детей, на автомобиле УАЗ выехали с чабанской стоянки в местечке Кара-Суг-Аксы.Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, в тот момент, когда машина вброд пересекала реку Шуй, ее двигатель вышел из строя."Автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались ее удержать", — рассказали в ведомстве.К сожалению, люди не сумели повлиять на ситуацию – УАЗ с детьми и двумя взрослыми опрокинуло сильным течением, салон быстро заполнился водой. Все, кто находился внутри транспортного средства — погибли.В живых остались только двое мужчин, пытавшихся удержать авто. Помогавшую им женщину унесло бурным потоком, ее поиски продолжаются до сих пор.Тела двух взрослых и семерых детей доставлены в город Ак-Довурак.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".Как сообщалось ранее, глава региона Шолба Кара-оол объявил траур в Республике Тыве — 12 и 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день.