Российская телеведущая Ольга Скабеева в Instagram отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу Миротворец.

Российская телеведущая Ольга Скабеева написала Instagram, что внесение Андрея Малахова в украинскую базу "Миротворец" является "особой формой шизофрении".Посмотреть эту публикацию в InstagramМАЛАХОВ НА ‘МИРОТВОРЦЕ’ Welcome to the club @malakhov007 (Отдельно хочется отметить, что это какая-то особая форма шизофрении,- Малахова вносят на ‘миротворец’ за то, что он провёл российскую программу на российском тв. И призывал в рамках этой программы к миру; то есть как призывал,- скорее просто рассказывал, как дружны украинцы и русские. Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание- повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь)Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 13 Июл 2019 в 2:44 PDTОна пояснила, что Малахова внесли в "Миротворец" за то, что он провел российскую программу на российском телеканале.Кроме того, добавила она, в рамках передачи он призывал к миру и говорил о дружбе между украинцами и русскими."Вывод простой: было бы желание - повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь", — заключила Скабеева.Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в базу персоналий "Миротворец" за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".