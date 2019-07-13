Государственная комиссия разрешила запуск запуск космической обсерватории Спектр-РГ на ракете-носителе Протон-М в субботу, 13 июля.

Государственная комиссия разрешила запуск запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете-носителе "Протон-М" в субботу, 13 июля. Как сообщили в Роскосмосе, обсерватория отправится в космос в 15.30 по московскому времени с космодрома Байконур.#СпектрРГ: на космодроме Байконур состоялось совещание Государственной комиссии — https://t.co/BF8lE3ybYgПринято решение о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля pic.twitter.com/CAQN2ED0uI— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.Специалисты заправляют ракету и разгонный блок топливом. Недочеты, выявленные ранее в одном из источников тока ракеты-носителе, устранены.Первоначально запуск "Спектра-РГ" планировался на 21 июня, но был перенесен сначала на 12 июля, затем — на 13 июля.