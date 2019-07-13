Актер заинтриговал поклонников. Максим Виторган опубликовал
в своих соцсетях фото Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.
Актер заинтриговал поклонников. Максим Виторган опубликовал
в своих соцсетях фото Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.
В Stories своего Instagram знаменитость выложила новый снимок, на котором запечатлен достаточно интимный момент. В кадре 27-летняя актриса Нино Нинидзе стоит у окна, за которым
восходит солнце.
Плечи девушки оголены, а волосы мокрые. Судя по всему, она
только из душа. Видимо, Максим Виторган решил больше не прятать новую зазнобу.
Появление в соцсетях фотографии артистки настоящих поклонников не удивило. В Интернете вот уже неделю обсуждают
возможный роман звезд.
Ранее было опубликовано фото, на которых Нино запечатлена
рядом с Максимом. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ на
спектакле "Нод".
Примечательно, что Нинидзе слухи об этой интрижке комментировать
отказывается. "Я сейчас развожусь, и мне не до этого", – заявила артистка.
Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак и актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была неверна
супругу, якобы она состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука –
Сергеем.