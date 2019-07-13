Актер заинтриговал поклонников. Максим Виторган опубликовал в своих соцсетях фото Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.

Актер заинтриговал поклонников. Максим Виторган опубликовалв своих соцсетях фото Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.В Stories своего Instagram знаменитость выложила новый снимок, на котором запечатлен достаточно интимный момент. В кадре 27-летняя актриса Нино Нинидзе стоит у окна, за которымвосходит солнце.Плечи девушки оголены, а волосы мокрые. Судя по всему, онатолько из душа. Видимо, Максим Виторган решил больше не прятать новую зазнобу.Появление в соцсетях фотографии артистки настоящих поклонников не удивило. В Интернете вот уже неделю обсуждаютвозможный роман звезд.Ранее было опубликовано фото, на которых Нино запечатленарядом с Максимом. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ наспектакле "Нод".Примечательно, что Нинидзе слухи об этой интрижке комментироватьотказывается. "Я сейчас развожусь, и мне не до этого", – заявила артистка.Отметим, что в мае 2019 года стало известно, что брак и актера Кирилла Плетнева рухнул. Говорили, что девушка была невернасупругу, якобы она состояла в интимных отношениях с сыном Федора Бондарчука –Сергеем.