Телеведущая грубо высказалась в адрес своих коллег. Виктория
Лопырева обрушилась с критикой на Ксению Собчак и Ольгу Бузову.
Телеведущая грубо высказалась в адрес своих коллег. Виктория
Лопырева обрушилась с критикой на Ксению Собчак и Ольгу Бузову.
В свежем интервью Виктория заявила, что Ксения гонится только за рейтингами и страдает от кучи комплексов. Также она дала совет теледиве.
"Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то
хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в
баню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже в
бане стоило бы прикрыться", – отметила Виктория Лопырева.
После звезда выразила надежду, что Собчак не обидится на это
ее высказывание. Виктория подчеркнула, мол, просто дала рекомендацию коллеге.
Досталось от Лопыревой и Ольге Бузовой. По мнению звезды,
поющая ведущая не имеет отношения к музыке.
"Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий
проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что
людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина,
скорее – беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это
имя изо всех щелей", – размазала Ольгу Виктория во время интервью
изданию .
Судя по всему, телеведущая давно точит зуб на коллег, и
просто ждала удобного случая, чтобы отомстить. Когда-то Ольга Бузова раскритиковала
за то, что та ждет ребенка от женатого мужчины. А после Ксения
Собчак во время записи своего шоу спросила у бывшего избранника звезды Федора Смолова,
как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и ?