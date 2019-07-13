На традиционной многодневной велогонке Тур де Франс состоялся седьмой этап. Гонщики проехали 230 км между городами Бельфор и Шалон-сюр-Сон. Победил голландец Дилан Груневеген из команды Jumbo-Visma.

На традиционной многодневной велогонке "Тур де Франс" состоялся седьмой этап. Гонщики проехали 230 км между городами Бельфор и Шалон-сюр-Сон. Победил голландец Дилан Груневеген из команды Jumbo-Visma.Этап получился довольно ровный и все решили "разборки" в финишном створе. Вслед за Груневегеном приехали австралиец Кэлеб Юэн (команды Lotto Soudal) и словак Петер Саган (BORA-Hansgrohe).Единственный россиянин на втором в сезоне гранд-туре Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin отстал от основной группы на 3 мин. 13 сек. Он идет на 87-м месте в общем зачете. Лидирует итальянец Джулио Чикконе (команда Trek-Segafredo), в тройке француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) и бельгиец Дилан Тойнс (Bahrain Merida).