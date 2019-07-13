Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан...

Сотрудники полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.В результате проверки информации о нарушении жителями столицы миграционного законодательства Российской Федерации полицейские установили, что 33-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан. При этом мужчина заведомо знал, что проживать в его квартире они не будут.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательстве о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79