Победителя фестиваля по промывке золота в Магадане поймали на жульничестве

В Магадане соревнования по промывке золота "Старательский фарт" закончились скандалом. Как выяснилось, считавшийся победителем фестиваля участник подмешал в лоток золото с другого месторождения."Участник намыл 3,6 грамма золота, что необычайно много. Но в итоге выяснилось, что золото отличается даже внешне. Так что этот человек дисквалифицирован", — пояснили РИА Новости организаторы фестиваля.Сейчас с попыткой жульничества разбирается полиция, ведь на кону стоял приз в миллион рублей.Его получил врач из колымского поселка Дукат Сергей Палкин, честно намывший два грамма золота. На выигрыш он рассчитывает купить квартиру для дочери."Старательский фарт" — единственный конкурс по промывке золота в России.