В начале карьеры группа Гости из будущего занималась экспериментальной музыкой. Композитор Юрий Усачев и вокалистка Ева Польна делали треки, к которым публика образца 1998 года была не готова.

В начале карьеры группа "Гости из будущего" занималась экспериментальноймузыкой. Композитор Юрий Усачев и вокалистка Ева Польна делали треки, к которымпублика образца 1998 года была не готова.Отличным примером этому является один из их первых альбомов "Времяпесок…", который, несмотря на отличное качество, популярным так и не стал. Обэтой пластинке с экспериментальной музыкой для чилаут-зоны сегодня знают толькоценители."Гости из будущего" хотели дать людям музыкубудущего, но народ не особо врубился. Песни крутили на небольших танцевальныхрадиостанциях, слушатели воспринимали их вяло. Конечно, знатоки хвалили,говорили, что "очень неплохо", "качественно", но делоникуда не двигалось", – пишет Telegram-канал "Русский шаффл".Юрий Усачев и приняли непростое решение – переориентироваться. Звездыпродолжили играть альтернативную музыку, которая им нравилась, однако дляальбома делали более попсовые мелодии.В 1999 году вышел второй альбом коллектива "Беги отменя", после которого к группе пришла популярность. Трек из этой пластинки "Нелюбовь" в этом же году принимала участие в фестивале"Песня года".