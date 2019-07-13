Больше полумиллиарда долларов заблокированы. Лондонский суд фактически арестовал имущество Бориса Минца и его сыновей. Такое решение было принято в рамках иска банков Траст и Открытие о взыскании убытков на сумму свыше 700 миллионов долларов.

Больше полумиллиарда долларов заблокированы. Лондонский суд фактически арестовал имущество Бориса Минца и его сыновей. Такое решение было принято в рамках иска банков "Траст" и "Открытие" о взыскании убытков на сумму свыше 700 миллионов долларов.Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и трем его сыновьям отчуждать свое имущество на сумму в 572 миллиона долларов по всему миру, что по сути равносильно его аресту.Ранее банк "Траст" подал персональный иск "о коммерческом мошенничестве" к Борису Минцу — бенефициару О1 Group и бывшему владельцу НПФ "Будущее" и его сыновьям. Соистцом по делу выступает банк "Открытие".В 2018 году бизнес Минца начал проверять Следственный комитет. Поводом стали, предположительно, мошеннические сделки, которые были заключены годом ранее, в 2017.Банк "ФК Открытие" и "Рост банк" купили облигации компании Минца — О1 Груп Финанс — на нерыночных условиях. Суммы сделки — 35 и 22 миллиарда рублей соответственно. В тот же месяц банки были переданы на санацию. Позже "Траст", ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе "Рост Банк". По мнению истцов, условия облигаций были нерыночными.Таким образом, по мнению "Траста", была реализована схема, по которой хорошо обеспеченные кредиты были заменены на низколиквидные и необеспеченные облигации со сроком погашения через 15 лет. Фактически оба банка лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Уже после санации банк оспорил сделку в Арбитражном суде Москвы и выиграл — обязательства заемщиков перед "ФК Открытие" были восстановлены.Еще в 2017 году Forbes оценивал состояние Бориса Минца в 1 миллиард 300 миллионов. Главным активом группы была компания O1 Properties, владеющая бизнес-центрами в Москве. Параллельно Борис Минц скупал пенсионные фонды, которые были объединены в финансовую группу "Будущее". В 2018 году Минц выбыл из списка Forbes после публикации отчетности O1 Group.Долги холдинга оказались практически равны чистым активам входящих O1 Properties и группы "Будущее". И теперь ограничения наложены на личное состояние Минца.И остается добавить: по данным СМИ, сам Минц и трое его сыновей покинули Россию и переехали в Лондон в мае 2018 года. А уже в марте этого суд заочно арестовал бывшего председателя правления "Открытия". Он обвиняется в организации хищения у кредитного учреждения при покупке облигаций структур O1 Group.