В ночь на субботу жители улицы Дегтяревской в Шевченковском районе Киева сообщили в полицию о громком звуке, похожем на взрыв.

В ночь на субботу жители улицы Дегтяревской в Шевченковском районе Киева сообщили в полицию о громком звуке, похожем на взрыв. Полицейские на месте происшествия нашли использованный тубус гранатомета. Двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. В стене здания остались следы от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.Следствие считает произошедшее террористическим актом, ведет розыск стрелков. В доме, подвергшемся обстрелу, расположен офис телеканала "112.Украина". К счастью, при атаке никто не пострадал.Уголовное дело по статье "терроризм" будет вести Служба безопасности Украины."Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ к проведению эффективного расследования грубой атаки. Кто бы ни организовал этот теракт — он должен быть должным образом наказан", — написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на странице на Facebook.Владельцем телеканала "112. Украина" является депутат Рады Тарас Козак из фракции "Оппозиционный блок", пишет "Интерфакс".