Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему, фото
было сделано во время праздничного застолья.
Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему, фото
было сделано во время праздничного застолья.
На фанатской странице Примадонны в Instagram появилось
редкое архивное фото. В кадре рядом с Аллой Пугачевой запечатлены: муж Максим
Галкин, дочь Кристина Орбакайте, зять Михаил Земцов и внуки – Дени Байсаров и
Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.
Судя по всему, знаменитое семейство отмечало какой-то
праздник. Все присутствующие на фото улыбаются.
"И это заслуга Аллы. Она не только большая артистка, но и
мудрая женщина, Человечище. Большинство ее коллег все рушат в своей личной
жизни, а она смогла создать большую семью, счастливых людей (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Видимо, очень редкое
фото, совместить таких нарасхват личностей в одном кадре🔥", "Красивая,любящая друг друга
семья", – отреагировали на фото поклонники .
Напомним,
у Примадонны отечественной эстрады большая семья. Звезда несколько раз выходила
замуж. Сейчас счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.
Вместе знаменитости воспитывают общих детей – близнецов Лизу и Гарри.