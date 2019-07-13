Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему, фото было сделано во время праздничного застолья.

Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему, фотобыло сделано во время праздничного застолья.На фанатской странице Примадонны в Instagram появилосьредкое архивное фото. В кадре рядом с Аллой Пугачевой запечатлены: муж МаксимГалкин, дочь Кристина Орбакайте, зять Михаил Земцов и внуки – Дени Байсаров иНикита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.Судя по всему, знаменитое семейство отмечало какой-топраздник. Все присутствующие на фото улыбаются."И это заслуга Аллы. Она не только большая артистка, но имудрая женщина, Человечище. Большинство ее коллег все рушат в своей личнойжизни, а она смогла создать большую семью, счастливых людей (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Видимо, очень редкоефото, совместить таких нарасхват личностей в одном кадре🔥", "Красивая,любящая друг другасемья", – отреагировали на фото поклонники .Напомним,у Примадонны отечественной эстрады большая семья. Звезда несколько раз выходилазамуж. Сейчас счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.Вместе знаменитости воспитывают общих детей – близнецов Лизу и Гарри.