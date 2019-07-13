В МЧС рассказали об опасности москитных сеток – если не закрепить их должным образом, они могут стать причиной падения детей из окна.

В МЧС рассказали об опасности москитных сеток – если не закрепить их должным образом, они могут стать причиной падения детей из окна.Спасатели рассказали, что чаще всего из окон выпадают дети, оставленные без присмотра. Они забираются на подоконник, выглядывают в окно, могут опереться на некрепко держащуюся сетку, передает РИА Новости.Сотрудники МЧС посоветовали не оставлять ребенка без присмотра, если в комнате открыто окно. Следует запрещать малышам игры на подоконнике. Кроме того, на подоконник можно поставить горшки с цветами или иные предметы, которые не дадут ребенку выпасть. Также рекомендуется установить на окна блокирующий их открывание механизм.Ребенку следует разъяснить правила безопасности: не облокачиваться на карниз и не опираться о сетку, не высовываться из окна, не играть на подоконнике.