Ли Гван Гын - заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР – прибудет в Москву с визитом.

Ли Гван Гын - заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР – прибудет в Москву с визитом.На странице Facebook посольства России в КНДР сообщается: "Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия". Также уточняется, что нынешний визит наносится в исполнение договоренностей, достигнутых на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся в Пхеньяне 7 июня.В аэропорту Сунан северокорейского министра провожал Временный поверенный в делах России в КНДР Александр Востриков.