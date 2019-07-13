В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчел в ряде регионов. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано рассказала, что это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов.

В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчел в ряде регионов. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано рассказала, что это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов.С 2011 года производство, хранение, продажа и применение этих веществ в РФ не контролируется, отметила Мелано. Это связано с тем, что 8 лет назад полномочия по контролю в этой сфере были изъяты у Россельхознадзора почти в полном объеме. И они до сих пор никому не переданы, сообщает РИА Новости. Единственный вид контроля плодоовощной продукции осуществляет Роспотребнадзор, но он касается продукции, которая уже достигла прилавка.В Россельхознадзоре указали, что необходимо как можно скорее передать полномочия по контролю за пестицидами и агрохимикатами Министерству сельского хозяйства.Массовая гибель пчел летом 2019 года отмечена в Курской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской областях, Удмуртии, Алтайском крае и Марий Эл.