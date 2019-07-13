В тувинском селе Хондергей подтоплено 80 домов. В населенном пункте проживает около тысячи человек.

В тувинском селе Хондергей подтоплено 80 домов. В населенном пункте проживает около тысячи человек. Те жители, чьи дома попали в зону подтопления – 5 взрослых и 18 детей — размещены в местной школе. Другие селяне, пострадавшие от паводка, уехали к родственникам, передает ТАСС.В самих домах воды нет, уточняют в МЧС. 77 придомовых территорий оказались под водой. В село направлена аэромобильная группировка спасателей.Сильные дожди продлятся еще три дня, предупреждают синоптики. Село Хондергей расположено сразу у двух рек — Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей.