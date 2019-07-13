В американском Чикаго продолжается Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России в третьем туре группового этапа уступила хозяевам площадки из США (0:3), но наша команда вышла в полуфинал со второго места в группе А.

В американском Чикаго продолжается Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России в третьем туре группового этапа уступила хозяевам площадки из США (0:3), но наша команда вышла в полуфинал со второго места в группе "А".Ранее обе команды победили соперников из Франции, так что в очном поединке американцев и россиян определялись обладатели 1-го и 2-го места в тройке под литерой "А". Выиграли хозяева и теперь в полуфинале они сыграют со второй командой группы "В" Бразилией. Россияне встретятся с командой Польши.