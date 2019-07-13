Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится к
негативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правил
борьбы с нападками недоброжелателей.
Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится к
негативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правил
борьбы с нападками недоброжелателей.
Балерина призналась, что в какой-то момент перестала читать
в Интернете то, что ее может расстроить. Она закрыла комментарии в Instagram и
сосредоточила все свое внимание на более важных вещах. Анастасия Волочкова с
головой окунулась в работу.
"Все мои мысли и чаяния заняты премьерой 21 июля. Я по 10
часов провожу в зале, занимаюсь, репетирую. Постоянная занятость – это
лекарство от негатива и в свой адрес, и в адрес других людей. Кто трудится,
тому некогда этим заниматься", – заявила балерина.
После Анастасия Волочкова намекнула, что плевать хотела на
завистников и их мнение. Звезда не обращает на них внимания.
"И еще один секрет заключается в том, что мне неинтересно
мнение чужих людей, особенно тех, кого я не знаю лично. Я занимаюсь своим
любимым делом и мне некогда искать негативные комментарии и статьи о себе в
интернете", – цитирует .
Добавим, что на днях знаменитость посоветовала
недоброжелателям заняться делом. предложила диванным
критикам перестать обсуждать других и облагородить, например, свой двор и подъезд.