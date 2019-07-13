Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится к негативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правил борьбы с нападками недоброжелателей.

Бывшая прима Большого театра рассказала, как относится кнегативу в Сети. Анастасия Волочкова выработала для себя несколько правилборьбы с нападками недоброжелателей.Балерина призналась, что в какой-то момент перестала читатьв Интернете то, что ее может расстроить. Она закрыла комментарии в Instagram исосредоточила все свое внимание на более важных вещах. Анастасия Волочкова сголовой окунулась в работу."Все мои мысли и чаяния заняты премьерой 21 июля. Я по 10часов провожу в зале, занимаюсь, репетирую. Постоянная занятость – этолекарство от негатива и в свой адрес, и в адрес других людей. Кто трудится,тому некогда этим заниматься", – заявила балерина.После Анастасия Волочкова намекнула, что плевать хотела назавистников и их мнение. Звезда не обращает на них внимания."И еще один секрет заключается в том, что мне неинтересномнение чужих людей, особенно тех, кого я не знаю лично. Я занимаюсь своимлюбимым делом и мне некогда искать негативные комментарии и статьи о себе винтернете", – цитирует .Добавим, что на днях знаменитость посоветоваланедоброжелателям заняться делом. предложила диваннымкритикам перестать обсуждать других и облагородить, например, свой двор и подъезд.