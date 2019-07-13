Сегодня основатель и солист группы Ленинград Сергей Шнуров является номером один среди отечественных исполнителей: он с завидной регулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однако было время, когда артиста считали обычным фриком.

Сегодня основатель и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуровявляется номером один среди отечественных исполнителей: он с завиднойрегулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однакобыло время, когда артиста считали обычным фриком.В Сети "всплыл" архивный выпуск журнала "Play" за 2002 год. Впопулярном на тот момент издании напечатана жесткая рецензия, которая буквальноразмазала группу "Ленинград" и вылила ушат помоев на Сергея Шнурова.По мнению автора колонки: "с музыкальной точки зрения "Ленинград"стремится к нулю", "музыка "Ленинграда" – кабацкий шансонна современный лад", "Мелодии абсолютно примитивны", "Живогодрайва нет", "Вокал Сергея Шнурова – вообще никакой. Это даже кощунство– называть это вокалом".Тезисы из критической статьи привел Telegram-канал "Русский шаффл".Тогда, 17 лет назад, считали настоящим фриком, который орет матом на публике и не снимает майку-алкоголичку. Никто и подумать не мог, что через десять лет "Ленинград" станет главным хитмейкером страны.Примечательно, что в этом, 2019 году, объявил о самоммасштабном гастрольном туре в истории России. Этим летом артист и его музыкантыобъедут девять городов, соберут девять стадионов вместительностью до 68 тысячзрителей. По мнению промоутеров, на этих выступлениях певец планируетзаработать 90 миллионов рублей.