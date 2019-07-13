Сегодня основатель и солист группы Ленинград Сергей Шнуров
является номером один среди отечественных исполнителей: он с завидной
регулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однако
было время, когда артиста считали обычным фриком.
Сегодня основатель и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров
является номером один среди отечественных исполнителей: он с завидной
регулярностью собирает стадионы и зарабатывает миллионы на своих песнях. Однако
было время, когда артиста считали обычным фриком.
В Сети "всплыл" архивный выпуск журнала "Play" за 2002 год. В
популярном на тот момент издании напечатана жесткая рецензия, которая буквально
размазала группу "Ленинград" и вылила ушат помоев на Сергея Шнурова.
По мнению автора колонки: "с музыкальной точки зрения "Ленинград"
стремится к нулю", "музыка "Ленинграда" – кабацкий шансон
на современный лад", "Мелодии абсолютно примитивны", "Живого
драйва нет", "Вокал Сергея Шнурова – вообще никакой. Это даже кощунство
– называть это вокалом".Тезисы из критической статьи привел Telegram-канал "Русский шаффл".
Тогда, 17 лет назад, считали настоящим фриком, который орет матом на публике и не снимает майку-алкоголичку. Никто и подумать не мог, что через десять лет "Ленинград" станет главным хитмейкером страны.
Примечательно, что в этом, 2019 году, объявил о самом
масштабном гастрольном туре в истории России. Этим летом артист и его музыканты
объедут девять городов, соберут девять стадионов вместительностью до 68 тысяч
зрителей. По мнению промоутеров, на этих выступлениях певец планирует
заработать 90 миллионов рублей.