Экс-игрок клуба Национальной хоккейной лиги и сборной России Вячеслав Войнов в течение ближайшего сезона будет выступать за омский Авангард. Защитник подписал с ястребами однолетний контракт и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.

Экс-игрок клуба Национальной хоккейной лиги и сборной России Вячеслав Войнов в течение ближайшего сезона будет выступать за омский "Авангард". Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в 2015 году в США россиянин проходил по делу о домашнем насилии, после чего вынужден был покинуть стан клуба "Лос-Анджелес Кингз" и вернуться на родину. Сезона 2016-2018 он провел в питерском СКА, а затем пропустил один год, надеясь, что ему разрешат вернуться в НХЛ. Однако он сможет это сделать не ранее начал будущего года. Поэтому оборонец согласился на предложение клуба из Омска.