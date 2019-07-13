Артистка тепло поздравила Александра Домогарова. Юлия Высоцкая
назвала коллегу по цеху родным человеком.
Артистка тепло поздравила Александра Домогарова. Юлия Высоцкая
назвала коллегу по цеху родным человеком.
В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько слов
о партнере по спектаклю. Юлия Высоцкая и Александр Домогаров вместе играют на
сцене Театра им. Моссовета. Судя по всему, звезда испытывать к коллеге нежные дружеские чувства.
"Сегодня День Рождения у моего любимого сценического
партнера, у тонкого, пронзительного, чуткого, потрясающего АРТИСТА и верного,
доброго, родного ЧЕЛОВЕКА Александра Домогарова. Отпразднуем спектаклем Дядя
Ваня! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала .
Пост звезда сопроводила несколькими снимками, которые были
сделаны во время спектакля. На одном из фото Юлия и Александр сидят в обнимку
на сцене.
Подписчики тоже присоединились к
поздравлению. Актеру желали долгих лет жизни, здоровья и востребованности в
профессии.
Напомним, 12 июля народному артисту России Александру
Домогарову исполнилось 56 лет. В прошлом году у знаменитости был юбилей. Его артист праздновал
тоже на сцене. В тот день Домогаров устроил творческий вечер под
ностальгическим названием "Улица Кедрова, д. 16, корп.1 Возвращаюсь…" в Театре
Советской Армии.