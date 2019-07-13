Артистка тепло поздравила Александра Домогарова. Юлия Высоцкая назвала коллегу по цеху родным человеком.

Артистка тепло поздравила Александра Домогарова. Юлия Высоцкаяназвала коллегу по цеху родным человеком.В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько слово партнере по спектаклю. Юлия Высоцкая и Александр Домогаров вместе играют насцене Театра им. Моссовета. Судя по всему, звезда испытывать к коллеге нежные дружеские чувства."Сегодня День Рождения у моего любимого сценическогопартнера, у тонкого, пронзительного, чуткого, потрясающего АРТИСТА и верного,доброго, родного ЧЕЛОВЕКА Александра Домогарова. Отпразднуем спектаклем ДядяВаня! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала .Пост звезда сопроводила несколькими снимками, которые былисделаны во время спектакля. На одном из фото Юлия и Александр сидят в обнимкуна сцене.Подписчики тоже присоединились кпоздравлению. Актеру желали долгих лет жизни, здоровья и востребованности впрофессии.Напомним, 12 июля народному артисту России АлександруДомогарову исполнилось 56 лет. В прошлом году у знаменитости был юбилей. Его артист праздновалтоже на сцене. В тот день Домогаров устроил творческий вечер подностальгическим названием "Улица Кедрова, д. 16, корп.1 Возвращаюсь…" в ТеатреСоветской Армии.