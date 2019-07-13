Считается, что каша – самое полезное блюдо для завтрака. Знатоки народной медицины даже применяют этот продукт для лечения различных заболеваний. Но мало кто знает, чем опасны крупы.

Считается, что каша – самое полезное блюдо для завтрака. Знатоки народной медицины даже применяют этот продукт для лечения различных заболеваний. Но мало кто знает, чем опасны крупы.Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, чем грозит прием в пищу данного блюда. По ее словам, каша с истекшим сроком годности повышает риск развития онкологических заболеваний."Употребление такого продукта (просроченного. — Прим. ред.) может оказать негативное влияние на организм, так как прогоркающие жиры приносят кучу вреда, вплоть до повышения риска развития рака", – отметила сертифицированный специалист.Она также добавила, что свежесть каши довольно легко определить. Это связано с тем, что прогоркание жиров сопровождается специфическим запахом и неприятным вкусом.Ранее диетологи раскрыли секрет белка, содержащегося в хлебобулочных изделиях, – глютена. Как писали , это вещество противопоказано тем, кто стремится похудеть или просто следит за своим весом.