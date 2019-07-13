Госавтоинспекторы и «Лаборатория безопасности» посетили детски оздоровительный лагерь «Дружба».

Июльский день для ребят из детского лагеря «Дружба» Камешковского района прошел под девизом соблюдения Правил дорожной безопасности. И пусть погода в этот день не радовала своим «настроением», мальчишки и девчонки с ражостью приняли у себя в гостях Госатвоинспекторов и бригаду «Лаборатории безопасности».Специальное оборудование мобильного комплекса позволяет провести занятие-практикум, моделирующий разнообразные дорожные ситуации. С его помощью возможно комплексное освоение знаний, обеспечивающих безопасное поведение несовершеннолетних в процессе участия в дорожном движении.Сотрудники полиции совместно с педагогами Центра безопасности с использованием оборудования Лаборатории подготовили для ребят интеллектуально-познавательную игру «Мой друг - велосипед».Выполняя задания, ребята вспомнили школьные занятия по правилам дорожной безопасности, демонстрируя знания и культуру поведения при движении на велосипеде, самокатах или роликах.Строгий инспектор ГИБДД принимал практический экзамен по вождению велосипеда в городской черте. Стоит сказать, что не все с ним справились на «отлично» с первого раза, но, разобрав ошибки, больше их не совершали.В перерывах юные камешковцы смогли пообщаться с инспектором ПДН, которая рассказала о вреде потребления наркотических веществ, алкоголя и табака. Напомнили полицейские и об ответственности, которая наступает для несовершеннолетних, за совершение тех или иных правонарушений или преступлений.По окончании мероприятия гости вручили ребятам подарки - светоотражающие элементы. Воспитанники лагеря, в свою очередь, пообещали соблюдать правила движения и быть примером безопасного поведения для своих родных и друзей.