Участок красной ветки московского метро закрывается на целую неделю. В связи со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии поезда не будут ездить от Проспекта Вернадского до Коммунарки.

Участок "красной ветки" московского метро закрывается на целую неделю. В связи со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии поезда не будут ездить от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". В обычном режиме движение возобновится 21 июля, сообщает телеканал "Россия 24".Для удобства пассажиров все это время будут ездить бесплатные компенсационные автобусы. Для них на проспекте Вернадского, части Ленинского проспекта, Киевского шоссе и дороги Солнцево-Бутово-Видное будет организован приоритетный проезд. Кроме того, людям рекомендуют по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и наземным городским транспортом.