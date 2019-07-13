Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста и публициста Олеся Бузины. Женщина обратилась с соответствующей просьбой к новому президенту страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины. Женщина обратилась с этой просьбой к новому президенту страны.Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин предположил, что Зеленский сейчас сосредоточен на проведении досрочных парламентских выборов. Также Кузьмин обещал после выборов инициировать дело против бывшей власти в связи с убийством Бузины.Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у своего дома в Киеве в 2015 году. По подозрению в совершении убийства были задержаны два националиста, которых позднее отпустили из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы, суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.Кузьмин заявил, что первым шагом при новой Раде напишет заявление в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Также о причастности к убийству журналиста украинских спецслужб будет проинформирована и международная общественность, включая ООН и ОБСЕ.