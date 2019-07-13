Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста и публициста Олеся Бузины. Женщина обратилась с соответствующей просьбой к новому президенту страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины. Женщина обратилась с этой просьбой к новому президенту страны.
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин предположил, что Зеленский сейчас сосредоточен на проведении досрочных парламентских выборов. Также Кузьмин обещал после выборов инициировать дело против бывшей власти в связи с убийством Бузины.
Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у своего дома в Киеве в 2015 году. По подозрению в совершении убийства были задержаны два националиста, которых позднее отпустили из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы, суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.
Кузьмин заявил, что первым шагом при новой Раде напишет заявление в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Также о причастности к убийству журналиста украинских спецслужб будет проинформирована и международная общественность, включая ООН и ОБСЕ.