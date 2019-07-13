Владимир Зеленский рассказал о главной теме переговоров с Владимиром Путиным. Он сообщил, что обсуждал с российским президентом освобождение украинских моряков.

Владимир Зеленский рассказал о главной теме переговоров с Владимиром Путиным. Он сообщил, что обсуждал с российским президентом освобождение украинских моряков, задержанных после провокации в водах Керченского пролива.Беседа состоялась по телефону, по инициативе украинской стороны. По словам Зеленского, от того, что он позвонит в Москву и обсудит вопрос моряков, у него "не спадет корона". "Отдайте нам всех наших", — попросил он у Путина.Разговор лидеров двух стран длился около 20 минут, напоминает РИА Новости. Среди прочих тем переговоров, помимо освобождения моряков – урегулирование ситуации на Донбассе и переговоры в нормандском формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что разговор был прагматичным и ознакомительным. Пока неизвестно, когда состоится следующая беседа Путина и Зеленского.