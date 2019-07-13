Следователи будут добиваться помещения мужчины в специализированную клинику

Следователи будут добиваться помещения мужчины в специализированную клиникуЖитель Александрова обвиняется в убийстве собственной жены – он до смерти избил ее молотком, пытаясь «изгнать из нее бесов». Об инциденте рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области.Преступление произошло в одном из городских общежитий утром 6 июля. По информации СКР, мужчина набросился на супругу в комнате, стал душить ее, а затем избил молотком, от чего она скончалась. Как пояснил сам обвиняемый, некоторое время назад он бросил пить, а в тот день некие «голоса» приказали ему «изгнать нечистую силу» из жены.Теперь 47-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Сейчас он заключен под стражу, однако следователи намерены ходатайствовать о помещении его в специализированную клинику под контроль врачей.