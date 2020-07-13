Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6 537 человек. Свежую статистику опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6 537 человек. Свежую статистику опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.За истекшие 24 часа выздоровели 2 960 человек. Зафиксировано 104 летальных исхода.В Москве коронавирус за последние сутки выявили у 672 граждан. В Санкт-Петербурге зафиксирован 291 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе – 270.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 733 699 человек. Вылечился 504 021 пациент, 11 439 умерли.В Москве 13 июля начинается новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновляют работу высшие и средние учебные заведения, открываются культурные центры, запускаются аттракционы.Отменяется обязательное ношение маски на улице – мера становится рекомендательной. При этом средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в магазинах и общественном транспорте.Ни один из участников парада Победы в Москве 24 июня не заразился коронавирусом, заявил руководитель военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. К каждому из 36 парадных расчетов были прикреплены военные медики, отметил он.Коронавирусом в мире заразились 12,87 миллиона человек, скончались более 568 тысяч. На первом месте по числу инфицированных находятся США, на втором и третьем – Бразилия и Индия.Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает самой безопасной страной для путешествий Китай. Сейчас в КНР 5,8 случая заражения на тысячу человек, уточнил специалист.