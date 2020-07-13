Летом этого года из-за того, что Первый канал показывает старые выпуски когда-то нашумевшего проекта Фабрики звезд, все вспоминают его участников и оценивают, насколько добились успеха артисты. Многие из певцов стали настоящими знаменитостями, сегодня их имена известны всей стране. А вот Аксинья Вержак, принявшая участие в пятом сезоне шоу, так и не узнала, что такое слава.

Летом этого года из-за того, что Первый канал показывает старые выпуски когда-то нашумевшего проекта "Фабрики звезд", все вспоминают его участников и оценивают, насколько добились успеха артисты. Многие из певцов стали настоящими знаменитостями, сегодня их имена известны всей стране. А вот Аксинья Вержак, принявшая участие в пятом сезоне шоу, так и не узнала, что такое слава.Аксинья Вержак попала на "Фабрику звезд-5", когда ей было 17 лет. Родные верили, что девушка добьется успеха и станет настоящей артисткой. Она стояла на одной сцене с Кристиной Орбакайте, Денисом Клявером, Стасом Костюшкиным и другими ставшими позднее знаменитыми певцами.Продюсер Максим Фадеев однажды создал группу "Нэцке", участниками которой стали Аксинья Вержак, Юлианна Караулова и Дарья Клюшникова. Композитор даже написал несколько песен для девушек. Но потом Фадеев решил, что коллектив не станет известным и отказался от его продюсирования. Вержак пришлось строить сольную карьеру.Как только пятый сезон "Фабрики звезд" завершился, Аксинья стала жить в Подмосковье. Там прошли 10 лет жизни девушки. Она продолжила заниматься музыкой, выпустила несколько книг и родила ребенка.Сейчас Вержак живет в Калининградской области. Там девушка освоила профессию парикмахера. Аксинья показывает подписчикам инстаграм-аккаунта свои работы. С другими "фабрикантами" она не общается, о проекте вспоминает редко. На улицах никто не узнает некогда известную участницу шоу.Стоит отметить, что звезда "Фабрики звезд" не бросает творчество. Она до сих пор пишет песни и публикует их в интернете. Аксинья поет на английском языке. Мечтает снять клипы на свои композиции.