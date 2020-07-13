Владимирское «Торпедо» снова вышло на поле. Чёрно-белые попытались взять реванш в товарищеской встрече у ярославского «Шинника». Напомним, первая игра с этим клубом из ФНЛ прошла

Владимирское «Торпедо» снова вышло на поле. Чёрно-белые попытались взять реванш в товарищеской встрече у ярославского «Шинника». Напомним, первая игра с этим клубом из ФНЛ прошла около недели назад. Итог матча тогда был 2-1 в пользу ярославской команды. Во втором матче владимирские футболисты снова вышли на поле соперника. Большую часть первого тайма игра проходила в центре