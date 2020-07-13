Все когда-нибудь проходит, вот и ретро-период Меркурия прошел! Так что неделя стартует на высокой ноте энтузиазма: мир вокруг начнет двигаться активнее, чем еще несколько дней назад. Мы все будем полны сил, энергии и желания переделать накопившиеся дела. Однако не стоит спешить и бросаться в атаку прямо сейчас.

Все когда-нибудь проходит, вот иретро-период Меркурия прошел! Так что неделя стартует на высокой нотеэнтузиазма: мир вокруг начнет двигаться активнее, чем еще несколько дней назад.Мы все будем полны сил, энергии и желания переделать накопившиеся дела. Однаконе стоит спешить и бросаться в атаку прямо сейчас."Неделя не подходит для ярких исмелых поступков, судьбоносных решений. Тем, кто делает карьеру, не надо бежатьк начальству и предлагать свои идеи или озвучивать амбициозные планы коллегам –у вас будет другое, более подходящее время для этого. Сейчас же гораздо мудрееуйти в тень и заниматься рутинными делами", – предупреждаетСамым сложным днем недели будетчетверг, когда Венера окажется в разрушительном градусе Близнецов. На работе идома возможны шумные разборки, скандалы, выяснения отношений. В этот день стоитбыть готовыми погасить любой конфликт в самом начале, потому что ничего кроменеприятностей эти разговоры не принесут.Ближе к выходным звезды будутнастойчиво призывать нас к отдыху. С пятницы по воскресенье дайте себевозможность отдохнуть и даже полениться. А вот трудовые подвиги на грядках неприветствуются: они негативно скажутся на настроении и физическом состоянии.Так что со спокойной совестью высыпайтесь, гуляйте по зеленой травке и копитесилы – на следующей неделе они вам понадобятся.ОвенВы договороспособны, как никогда.Используйте эту неделю для примирений и переговоров, причем можете смелоторговаться и оговаривать условия. Овнам, которые хотят развестись, но незнают, как сообщить об этом партнеру, можно начать заниматься этим вопросом.Торопитесь, времени у вас не больше недели.ТелецТельцы на этой неделе будутудивлять! Луна в вашем знаке соединится в середине неделе с Ураном, врезультате чего вас могут охватить странные идеи. Например, может возникнутьжелание сменить имидж и начать одеваться, как фрик. Попробуйте сублимироватьсвои порывы в творчество – креативных идей хватит надолго.БлизнецыЗвезды продолжаютскладывать к ногам Близнецов щедрые дары. Просто невероятно: тут и шансы на судьбоносныевстречи с противоположным полом, и карьерные перспективы, и взаимопонимание сокружающими. Исключение составит четверг, когда на вас может обрушиться критикаили даже клевета – будьте осторожны.РакСолнцу в вашем знаке придетсянелегко на этой неделе: оно подвергнется давлению Юпитера и Плутона. Отнеситесьсо всей серьезностью: откажитесь от посещения мест скопления людей, непользуйтесь метро и не вступайте в конфликты с начальством, юристами ичиновниками. Залягте на дно, чтобы через неделю вернуться с новыми силами.ЛевНеделя будет сложной для Львов:звезды предупреждают о возможных неприятностях со здоровьем или работой.Особенно это касается тех, кто работает в бюджетных и государственныхструктурах. Причина будет в том, что вы не замечали каких-то предвестников,признаков ухудшения ситуации. Что если быть внимательнее?ДеваОсновные события в жизни Девбудут касаться публичной деятельности, друзей и социальных сетей. Вы будетебольше обычного общаться, выступать, проявлять активность. Возобновятсяконтакты, которые ушли в тень весной. Не обольщайтесь мыслями о том, что вывостребованы и популярны – будьте готовы и к более тихим временам.ВесыНа работе, в бизнесе и карьере уВесов жизнь бьет ключом. Много событий, разговоров, писем, чатов. Возможно,снова появятся на горизонте люди, которые что-то обещали и пропали. Будьтеготовы отстаивать условия, которые выгодны именно вам, в частности, гибкийграфик или дополнительный выходной – есть шанс добиться своего.СкорпионСкорпионам придется собраться сдухом и ничему не удивляться. Дело в том, что на этой неделе вас могутпопытаться оговорить или свалить на вас вину за то, чего вы не делали. Ведитесебя очень осмотрительно и вдумчиво, не доверяйте никому своих тайн. Также следитеза аккаунтами в соц. сетях, чтобы их не взломали.СтрелецВы будете много говорить остранных вещах типа гаданий или пугающих закономерностях. Вас может потянуть намистику, эзотерику, чтение литературы о реинкарнации. Не пугайтесь иисследуйте, заполняйте белые пятна в знаниях. Неделя все равно не подходит дляпоездок и дел, так что удовлетворяйте пока любопытство.КозерогКозерогам, которые состоят втоксичных отношениях, придется решиться на перемены. Жизнь подведет кнеобходимости восстанавливать справедливость, может даже через суд. Всемостальным стоит обратить внимание на личную жизнь и уделить время партнерам:сказать им добрые слова, подарить приятную мелочь.ВодолейЗвезды рекомендуют вам соблюдатькарантин и беречь органы дыхания. Держитесь подальше от кондиционеров, не пейтеледяные напитки, воздержитесь от посещения многолюдных мест. Водолеям –подчиненным стоит быть максимально вежливыми с начальством или коллегами, чтобыпрожить эту неделю спокойно.РыбыВоодушевляющий аспект Нептуна ввашем знаке с Солнцем в Раке говорит о том, что вы можете быть абсолютноспокойны: в вашей жизни тишь да гладь. Конечно, это не значит, что вампозволено предаваться лени и ждать чуда, как Емеле на печи – вовсе нет! Меркурийпризывает вас к общению и творческой активности.