Тельцы раскроют свою внутреннюю красоту, у Раков возможны встречи со старыми друзьями, а Скорпионов захлестнет романтика. Подробный гороскоп для всех знаков зодиака читайте на Дни.ру.

Тельцы раскроют свою внутреннюю красоту, у Раков возможны встречи состарыми друзьями, а Скорпионов захлестнет романтика. Подробный гороскоп длявсех знаков зодиака читайте на "Дни.ру".ОвенСегодня у Овнов могут наметитьсяпозитивные подвижки в финансовых делах. Гороскоп говорит, во вторник, 14 июля,пристально смотрите вокруг себя, стараясь найти и использовать некоторыепреимущества и возможности, появляющиеся на вашем пути. В различных начинанияхвы сможете получить больше, чем это могло показаться на первый взгляд. Причемлюбую удачу расценивайте как легкий приятный бонус – это позволит получить отпроисходящего удовольствие.ТелецУ Тельцов настает период, когдаони могут раскрыть свою внутреннюю красоту. Сегодня не ориентируйтесь на то,что вы видите в зеркале. Позитивный настрой и лучащееся "внутреннеесолнце" – именно то, что вам нужно. И старые, и новые знакомые тогда найдут вашу компанию особенно приятной и близкойпо духу. Также гороскоп говорит, успех может вас ждать и в романтическихотношениях. Хотя и будет наблюдаться небольшая тенденция видеть партнера врозовых очках.БлизнецыСегодня Близнецы могут оказаться склоннык активной увлеченности своими хобби и непрофессиональными интересами. Этотдень благоприятен для походов в театр или музей, вдумчивому чтению глубокойлитературы, хэнд-мейд поделок и всего подобного. Также гороскоп говорит, этохорошее время, чтобы начать учиться новому. Если у вас давно зрели планызаписаться в какой-нибудь кружок или секцию – вероятно, настал подходящий момент.РакУ Раков сегодня возможен деньвстреч со старыми знакомыми. Например, подруга, которую вы давно не видели,может удивить вас внезапным звонком. Можно будет обменяться множествоминтересных новостей и полезной информацией, что будет весьма приятным для васобоих. Гороскоп говорит, еще во вторник, 14 июля, следует сохранять позитивныйнастрой несмотря ни на что. Только такможно добиться конструктивного и веселого времяпрепровождения.ЛевСегодня у Львов результаты ихтрудов могут начать приносить свои долгожданные плоды. Финансовоевознаграждение и моральное удовлетворение принесет осознание того, чтомногочисленные усилия были потрачены не зря. Гороскоп говорит, это сделает васочень счастливыми, но не увлекайтесь праздностью – наметьте новые цели дляновых побед. Побалуйте себя немного, отпразднуйте – и снова в бой.ДеваДевы сегодня могут погрузиться вмечты об отдыхе и путешествиях. По понятным причинам сейчас с этим имеютсяопределенные сложности, но думать наперед о своем будущем вам никто незапрещает. Вы можете наметить планы, и они вполне могут быть реализованы, есливы приложите достаточно сил. Подобные раздумья помогут вам отвлечься от повседневныхдел и улучшат настроение.ВесыНе стоит проявлять безалаберностьв обращении с деньгами, Весы. Сегодня будьте предельно собраны. Не залезайте вдолги, будьте осторожны с финансовыми документами, удостоверьтесь, что счетаоплачены в срок. Гороскоп говорит, вовторник, 14 июля, откажитесь от рискованных начинаний. Скорее всего, они принесут в итоге лишь разочарование. Лучше возьмите за привычкувести учет денег в письменной форме. Это поможет улучшить навык обращения сденьгами.СкорпионСегодня у Скорпионов возьмет верхромантическая сторона личности. Противоположный пол в целом и ваш собственныйпартнер, если он в данный момент есть, в частности будут казаться вам особеннопривлекательными. Вы также можете увидеть в совершенно ином свете кого-то изокружающих. Гороскоп говорит, любовные отношения или простой ни на что непретендующий флирт в этот день будут доставлять удовольствие и повышатьнастроение. Пользуйтесь этим.СтрелецНовые люди, которых Стрельцывстретят сегодня, вероятно, будут приятно удивлены вашими манерами, коммуникативныминавыками и, прежде всего, отличным чувством юмора. Не удивляйтесь, если все этопринесет вам новые возможности и перспективы. Если ваше здоровье сейчас навысоте, и вы отлично выглядите – то это вкупе с имеющими шансами может статьнастоящим трамплином для карьеры или социальной жизни. Гороскоп советуетдержать хвост пистолетом.КозерогРомантические чувства будут уКозерогов сегодня расцветать. Вы можете внезапно казаться окружающим болеепривлекательными, чем обычно. Любовники и потенциальные пассии могут вдругстать необычайно внимательными. Также гороскоп говорит, во вторник, 14 июля,вы можете чувствовать себя еще и оченьтворческой персоной, проявляя духовность и нестандартный подход к решению задач.ВодолейСегодня Водолеи могут проснутьсяутром, оглянуться вокруг и решить, что необходимо поработать над своим домом. Этоможет быть просто уборка. Но, не исключено, вам наскучил интерьер, и вы хотитевнести некоторые изменения. Гороскоп говорит, этот день хорош для обдумываниясвежих идей, как обустроить свое жизненное пространство, и совершения первыхшагов в этом направлении.РыбыСегодня Рыбы, могут рассчитыватьподдержку и тепло со стороны близких людей. Общение с окружающими и должнопроходить гладко, и приятные разговоры вполне могут иметь место. Также гороскопговорит, во вторник, 14 июля, много положительных эмоций может доставитьприятный досуг. Это может быть чтение книги любимого автора, прослушиваниехорошей музыки или просмотр интересного фильма. А еще, если представиться такаявозможность, велики шансы раскрыть один из своих талантов. Другие люди будут отэтого в восторге.