Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики. Политик обнародовал детали документа.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики. Политик обнародовал детали документа.Весной президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план восстановленияпострадавшей из-за пандемии коронавирусаэкономики государства. Соответствующий документ должны были предоставить к 1 июня.Михаил Мишустин решил рассказать народу, что в плане прописана часть общественно значимых результатов национальных проектов. Также в документе говорится о траектории движения к основным целям, которые страна должна достичь в ближайшие годы.Премьер министр отметил, что общенациональный план – это своего рода переходный документ, в котором отображены антикризисные меры. Для восстановления экономики также потребуется дополнительное планирование и изменение других стратегических документов, считает Мишустин.1 Июн 2020 в 7:12 PDTНапомним, недавно стало известно, кому положены повышенные выплаты от государства. Вся информация об этом "Дни.ру".