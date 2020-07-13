13.07.2020

2020-07-13 20:30:04

Кольчугинский «Электрокабель» вложит в модернизацию ещё 3 млрд рублей

Вклад в будущее. Кольчугинский «Электрокабель» с начала года потратил на модернизацию производства четверть миллиарда рублей. Планам развития завода не помешала даже пандемия коронавируса. На одном из лучших предприятий России побывала и наша съёмочная группа.

Кольчугинский кабель можно встретить практически везде, от жилых новостроек до атомных станций. Спрос на продукцию «Электрокабеля» с каждым годом растет, и как следствие растут мощности завода. За прошедшие полгода обновились основные узлы производственных линий в цехе №4. Более совершенной стала система управления оборудованием. Расширился и перечень перерабатывающих материалов. На подходе - новая наклонная линия для изолирования кабелей на среднее и высокое напряжение в третий цех завода. Растущие объемы производства требуют дополнительных рабочих рук. Поэтому «Электрокабель» на постоянной основе производит набор персонала на рабочие профессии

Наталья Якунина, начальник бюро, по кадрам председатель профсоюзного комитета завода: «Средняя заработная плата выше средней зарплаты по городу и Владимирской области в целом. Завод гарантирует каждому работнику достойную стабильную зарплату с расширенным соцпакетом».

В ближайших планах предприятия - глобальная реновация, модернизация не только существующего производства, но и создание нового. На эти цели в ближайшие несколько лет будет выделено около 3 миллиардов рублей

Евгений Суходоев, директор АО "ЭКЗ": “На сегодняшний день, как и в прошлом, завод "Электрокабель" является великим заводом и наша цель сохранить это величие, приумножить его. Решения все уже приняты по этому поводу. Мы будем развиваться, мы будем увеличивать наши мощности и двигаться в правильном направлении».

Новейшее оборудование позволит и в будущем справляться с любым объемом заказов гражданского назначения и оборонной промышленности. Чутко реагируя на изменения в экономике, "Электрокабель" каждый год остается на лидирующих позициях в своем сегменте рынка.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»