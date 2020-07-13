Купаются несмотря на запреты. Купальный сезон во Владимирской области еще не открыт, но отдыхающих это не останавливает. Сотрудники МЧС вышли в рейд, чтобы напомнить гражданам, лезть в воду

Купаются несмотря на запреты. Купальный сезон во Владимирской области еще не открыт, но отдыхающих это не останавливает. Сотрудники МЧС вышли в рейд, чтобы напомнить гражданам, лезть в воду сейчас запрещено. Спасатели побывали на двух излюбленных пляжах горожан: на Клязьме и на озере Глубоком. Нарушители нашлись быстро. Виктор, местный житель: Корреспондент: Когда открыли купальный сезон? Где