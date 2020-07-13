Полицейские проведут ряд профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

В период с 13 по 26 июля 2020 года на территории Владимирской области проводится второй этап кампании «Безопасное лето», направленной на обеспечение дорожной безопасности несовершеннолетних.Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды. Также полицейские организуют информационно-пропагандистские мероприятия для детей и родителей.Во время первого этапа кампании, проходившего в июне, были подготовлены и размещены в социальных сетях видеоуроки о безопасном поведении на дороге, организована работа по изготовлению листовок о правилах перевозки детей в транспортных средствах, которые распространялись в подразделениях органов внутренних дел, осуществляющих оказание государственных услуг, а также при общении сотрудников полиции с водителями.В рамках кампании сотрудники областной отдельной роты дорожно-патрульной службы выезжали в Александровский, Муромский, Селивановский, Судогодский районы для предупреждения нарушений ПДД юными мотоциклистами и велосипедистами, контроля за соблюдением правил перевозки детей.